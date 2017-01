VOX 08:55 bis 10:50 Komödie Love Vegas USA 2008 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Joy und Jack wollen in Las Vegas ihren Frust vergessen: Vom Freund verlassen und vom Vater aus der Firma geschmissen, treffen die beiden bis dato Unbekannten in dem Spielerparadies aufeinander und verbringen eine ausgelassene Partynacht zusammen. Am nächsten Morgen wachen die beiden verkatert auf - mit Ehering am Finger! Als ob es nicht schlimmer kommen könnte, knackt Jack kurz darauf mit Joys letzter Münze den 3-Millionen-Jackpot. Beide wollen für sich das Geld beanspruchen, doch ein Richter erlegt ihnen das scheinbar Unmögliche auf: Sie sollen sechs Monate gemeinsam als Ehepaar verbringen, bevor einem der Hauptgewinn zugesprochen wird. Zwischen dem unfreiwilligen Paar bricht ein urkomischer Kleinkrieg aus - mit Happy End? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cameron Diaz (Joy McNally) Ashton Kutcher (Jack Fuller) Rob Corddry (Hater) Treat Williams (Jacks Vater) Jason Sudeikis (Mason) Dennis Farina (Banger) Zach Galifianakis (Dave) Originaltitel: What Happens in Vegas Regie: Tom Vaughan Drehbuch: Dana Fox Kamera: Matthew F. Leonetti Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 6