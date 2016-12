VOX 20:15 bis 22:00 Trickfilm Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2 USA 2013 Nach einer Vorlage von Phil Lord, Christopher Miller, Erica Rivinoja Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Erfinder Flint Lockwood hat es endlich geschafft und sich als Genie und Tüftler einen Namen gemacht. Allerdings hat seine bahnbrechende Maschine, die aus Wasser Essen herstellt, seine Heimatinsel nach einem Nahrungstornado in eine unbewohnbare Landschaft verwandelt, so dass alle Bewohner evakuiert werden mussten. Trotzdem ist Flint endlich am Ziel seiner Träume, denn keiner lacht mehr über ihn und er hat sogar einen Job in der Firma seines Idols Chester V bekommen. Als er, seine Freundin Sam und sein Vater eines Tages aus Erkundungszwecken seine alte Heimat aufsuchen, traut der Trupp seinen Augen nicht. Auf der Insel ist mittlerweile ein farbenprächtiges Ökosystem entstanden und auch die verschollen geglaubte Maschine scheint noch in Betrieb zu sein. Allerdings produziert der "Flitzem-deför" jetzt kuriose Tier-Essens-Hybride wie Shrimpanzen, Tacodilen, Melonefanten und Frittantulas. Die leckeren Tierchen sehen zwar zum Anbeißen aus, sind jedoch gefährlich wie Fliegenpilze. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Robin Kahnmeyer (Flint Lockwood) Palina Rojinski (Sam Sparks) Karl Schulz (Tim Lockwood) Lutz Mackensy (Chester V) Originaltitel: Cloudy with a Chance of Meatballs 2 Regie: Cody Cameron, Kris Pearn Drehbuch: Jonathan M. Goldstein, John Francis Daley, Erica Rivinoja Musik: Mark Mothersbaugh