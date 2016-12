Tele 5 03:32 bis 05:03 Drama United GB 2011 20 40 60 80 100 Merken Mitte der fünfziger Jahre gelingt es Manager Matt Busby, aus Manchester United mit jungen Spielern eine erfolgreiche Fußballmannschaft zu formen. Als englischer Meister nimmt United zum zweiten Mal in Folge am Europapokal der Landesmeister teil. Nach einem Auswärtsspiel in Bukarest legt das Flugzeug mit der Mannschaft auf dem Rückflug einen Auftankstopp in München ein. Beim Versuch, wieder zu starten, kommt es zu einem Unglück. Unter den Todesopfern befinden sich auch acht Spieler der Mannschaft. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: David Tennant (Jimmy Murphy) Dougray Scott (Matt Busby) Jack O'Connell (Bobby Charlton) Dean Andrews (Bert Whalley) Kate Ashfield (Alma George) Natalie Burt (Marion Bent) David Calder (Harold Hardman) Originaltitel: United Regie: James Strong Drehbuch: Chris Chibnall Kamera: Christopher Ross Musik: Clint Mansell Altersempfehlung: ab 12

