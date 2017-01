RTL II 21:15 bis 22:15 Dokusoap Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie! Harald der Zauberer D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Zusammenhalt wird bei Familie Wollny großgeschrieben. Aus diesem Grund scheut Harald keine Mühen, um Loredana bei einem Schulprojekt zu helfen: Mit Zauberei soll sie in der Zirkus AG auftreten. Währenddessen sind Lavinia und Sarah-Jane mit ihrem Lifestyle Vlog beschäftigt, denn unter ihren Mitschülern ist dieser neue Trend sehr beliebt. Dass man damit mit ein bisschen Glück auch Geld verdienen könnte, ist für die beiden keine Nebensächlichkeit. Doch Follower zu sammeln und Likes zu generieren, ist gar nicht so einfach wie gedacht. Um ihrer Karriere ein wenig auf die Sprünge zu helfen, versuchen die beiden mit Videos von Haralds missglückten Zaubertricks zu punkten. Nur leider weiß der Amateur-Zauberer nicht, dass er dadurch unfreiwillig zum Gespött der Internetgemeinde wird. Eine fiese Aktion von Lavinia und Sarah-Jane, die natürlich irgendwann auffliegt und dann sowohl Loredanas Schulprojekt als auch die Vlogger-Karriere gefährden könnte. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!