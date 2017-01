RTL II 10:55 bis 12:55 Abenteuerfilm Sechs Tage, sieben Nächte USA 1998 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die New Yorker Journalistin Robin wollte eigentlich nur den Traumurlaub mit ihrem Verlobten genießen. Doch schon bald wird sie nach Tahiti beordert und muss mit dem Piloten Quinn und seinem alten, klapprigen Flugzeug dorthin fliegen. Die zwei Fremden sind plötzlich gezwungen einen außerplanmäßigen Zwischenstopp zu machen, denn ein Gewittersturm kommt auf. Nach einer Notlandung auf der wohl abgeschiedensten Insel der Erde beginnt ein Überlebenskampf gegen Naturgewalten, neuzeitliche Piraten und andere gefährliche Abenteuer. Um von der Insel zu fliehen, müssen die beiden ihre gegenseitige Abneigung zurückschrauben und als Team die Gefahren des Dschungels überstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harrison Ford (Quinn Harris) Anne Heche (Robin Monroe) David Schwimmer (Frank Martin) Temuera Morrison (Jager) Jacqueline Obradors (Angelica) Allison Janney (Marjorie, Robins Boss) Danny Trejo (Pierce) Originaltitel: Six Days Seven Nights Regie: Ivan Reitman Drehbuch: Michael Browning Kamera: Michael Chapman Musik: Randy Edelman Altersempfehlung: ab 6