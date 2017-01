RTL II 20:15 bis 22:15 Dokusoap Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben D 2014 16:9 HDTV Merken Daniel und Nadine sind glücklich verheiratet und stolze Eltern von Lily (6) und Ben (4). 2013 erfüllen sie sich einen großen Wunsch und ziehen in Daniels altes Elternhaus. Die obere Etage wird von seinen Eltern bewohnt. Das Haus ist seit dem Bau 1922 immer als Mehrgenerationenhaus genutzt worden und Daniel möchte diese Tradition gerne beibehalten. Das alte Haus ist dringend renovierungsbedürftig und der handwerklich begabte 34-Jährige ist voller Tatendrang. Doch dann kommt alles anders: Der Familienvater leidet unter Blutungen im Darmbereich und fährt ins Krankenhaus. Die niederschmetternde Diagnose: Darmkrebs. Daniel muss sich einer Chemotherapie und einer OP unterziehen. Danach folgen eine weitere Chemotherapien und Bestrahlungen. Er darf sich nicht belasten und braucht viele Ruhephasen. Nun ist Nadine plötzlich Alleinverdienerin und Alleinversorgerin der Familie. Daniels Eltern helfen, wo sie können, um der Familie den Alltag zu erleichtern, doch auch sie kommen an ihre Grenzen. Ohne Hilfe wird das Haus niemals fertig. Das Erdgeschoss ist komplett renovierungsbedürftig, zum Teil sind Tapeten und Teppiche rausgerissen. Die Türen sind alt und verzogen, die Fenster zugig. Die Familie wohnt zurzeit auf engstem Raum, niemand hat eine Rückzugsmöglichkeit. Diese wäre aber gerade für Daniel extrem wichtig. Das Team von "Zuhause im Glück" will der verzweifelten Familie helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Brenner, John Kosmalla Originaltitel: Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben