Horrorfilm Ich werde immer wissen, was du letzten Sommer getan hast USA 2006

Noch immer fürchten sich die Bewohner einer Kleinstadt vor dem unheimlichen Fischer, der laut einer Legende am 4. Juli Teenager ermordet. Die Freunde Amber, Colby, Zoe, P.J. und Roger glauben nicht an die alten Geschichten und wollen den Besuchern eines Jahrmarktes einen Streich spielen. Roger verkleidet sich als Fischer und jagt die anderen quer über das Gelände. Dabei kommt jedoch P.J. bei einem Sturz von einem Dach ums Leben. Geschockt vom Tod ihres Freundes beschließen die verbleibenden Vier, niemanden etwas über den Vorfall zu erzählen. Genau ein Jahr später erhält Amber eine SMS mit der Nachricht "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast...". Steckt einer ihrer Freunde dahinter? Oder handelt es sich tatsächlich um den unheimlichen Fischer, der den Tod von P.J. rächen will?

Schauspieler: Brooke Nevin (Amber Williams) David Paetkau (Colby Patterson) Torrey DeVitto (Zoe) Ben Easter (Lance) Seth Packard (Roger) K.C. Clyde (Hafner) Clay Taylor (P.J.) Originaltitel: I'll Always Know What You Did Last Summer Regie: Silvain White Drehbuch: Michael D. Weiss Kamera: Stephen M. Katz Musik: Justin Burnett Altersempfehlung: ab 18