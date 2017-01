RTL II 18:00 bis 20:00 Komödie Schlaflos in Seattle USA 1993 2017-01-03 10:50 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Am Weihnachtsabend hört die Journalistin Annie im Radio die traurige Stimme des Architekten Sam, der sehr unter dem Tod seiner geliebten Frau leidet. Obwohl der Witwer am anderen Ende der USA lebt, fühlt sie sich spontan zu ihm hingezogen. Sam erhält nach der Radiosendung viele Briefe von Frauen aus allen Teilen des Landes. Er verabredet sich mit der Innenarchitektin Victoria, mit der sich sein Sohn Jonah allerdings überhaupt nicht versteht. Der Junge beschließt daher, seinen Vater und Annie zusammenzubringen. Er überredet Sam, sich mit ihr auf dem Dach des Empire State Building zu treffen. Werden die beiden dort ihre große Liebe finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hanks (Sam Baldwin) Meg Ryan (Annie Reed) Bill Pullman (Walter) Ross Malinger (Jonah Baldwin) Gaby Hoffmann (Jessica) Rob Reiner (Jay) Rita Wilson (Suzy) Originaltitel: Sleepless in Seattle Regie: Nora Ephron Drehbuch: Jeff Arch, Nora Ephron, David S. Ward Kamera: Sven Nykvist Musik: Marc Shaiman Altersempfehlung: ab 6