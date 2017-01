Julianne (Julia Roberts) erfährt, dass ihr bester Freund Michael (Dermot Mulroney) die Studentin Kimmy (Cameron Diaz) heiraten will. Sie reist mit dem festen Entschluss zur Hochzeit, ihren Traummann zurückzugewinnen. Dazu heckt sie einige gemeine Intrigen aus. - Romantikkomödie voller Dialogwitz und Situationskomik: eine wunderbare Hommage an klassische Screwball Comedies. In Google-Kalender eintragen