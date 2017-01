Die US-Amerikanerin Kate lebt mit ihrem kanadischen Verlobten Charlie zusammen in Toronto und bemüht sich um die kanadische Staatsangehörigkeit. Als Charlie aus beruflichen Gründen nach Frankreich reisen muss, weigert sich Kate, die panische Angst vor dem Fliegen hat, mitzukommen. Wenige Tage später meldet sich Charlie telefonisch und verkündet ihr enthusiastisch, er habe sich unsterblich in eine Französin verliebt und werde Kate daher verlassen. Gegen alle Ängste und ohne die notwendige Ausreiseerlaubnis der kanadischen Behörden fliegt Kate nach Paris. Im Flugzeug lernt sie den kleinkriminellen Franzosen Luc kennen, der den amerikanischen Vorurteilen über Franzosen genau entspricht - er gibt sich als ein schmuddeliger Macho mit einem Hang zum Obszönen. Er versteckt in Kates Gepäck unbemerkt eine Weinrebe, in deren Umhüllung er außerdem eine gestohlene Halskette verborgen hat. Daher weicht Luc der Amerikanerin vorerst nicht mehr von der Seite und verspricht ihr zu helfen, Charlie zurück zu erobern. Dafür bringt er ihr bei, dass eine Frau nicht ihre wahren Gefühle zeigen, sondern sich einem Mann als unerreichbar präsentieren solle, um ihn zu gewinnen. Doch hinter Luc ist auch der Polizist Jean-Paul her, dem Luc einmal das Leben gerettet hat, und der ihn nun als Gegenleistung vor dem Gefängnis bewahren, aber auch die Kette sicherstellen will. Nach einigen erfolglosen Versuchen von Luc, Kate die Kette wieder abzunehmen, kommen die beiden einander immer näher... In Google-Kalender eintragen