Der fiese Räuber Hotzenplotz nimmt sich einfach, was ihm gefällt. Diesmal hat er es auf die musikalische Kaffeemühle der Großmutter abgesehen. Die alte Dame ist entsetzt über den gemeinen Diebstahl und bitte nicht nur den etwas zerstreuten Wachtmeister Dimpfelmoser, sondern auch die Freunde Kasperl und Seppel um Hilfe. Während Dimpfelmoser Rat bei der Hellseherin Portiunkula Schlotterbeck sucht, hecken Kasperl und Seppel einen Plan aus, um den Räuber zu überlisten. Der ist jedoch schlauer als die beiden Freunde und nimmt Kasperl und Seppel gefangen. Während Seppel in seiner Höhle als Diener arbeiten soll, verkauft er den Kasperl an den Zauberer Zwackelmann. Der braucht unbedingt einen Gehilfen, der für ihn Kartoffeln schält. Kasperl findet bald heraus, dass tief in den Gewölben des Schlosses des Zauberers die Fee Amaryllis haust, die von Zwackelmann in eine Kröte verwandelt wurde. Mit ihrer Hilfe gelingt es ihm, sich aus dem Schloss zu befreien und Hotzenplotz unschädlich zu machen. Doch so schnell lässt sich der hinterlistige Räuber nicht einsperren...