RTL II 06:40 bis 07:00 Comedyserie Hot In Cleveland Folge: 43 Altrocker und reife Mädchen USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Der Rocksänger Johnny Revere hat sich bereit erklärt, auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung noch einmal gemeinsam mit seinem früheren Bandmitglied Drago aufzutreten. Victoria will ihre alte Liebe wieder aufflammen lassen, während Melanie ganz verrückt nach David Gates von der Band "Bread" ist, die ebenfalls auftreten soll. Joy hingegen möchte als Sängerin entdeckt werden. Leider hat Johnny eine sehr junge Freundin, und Victoria muss alles geben, damit es zwischen den beiden wieder funkt. Die Verwicklungen nehmen ihren Lauf: Melanie knutscht mit einem Mann herum, der sich jedoch als Sponsor der Veranstaltung herausstellt und gar nicht der David Gates ist, den Melanie eigentlich anhimmelt. Joy bringt Verena mit einem Trick dazu, ihre Stimme zu verlieren und springt als Sängerin ein, sie versagt aber kläglich. Und Drago, der Chaot, will Johnny Victoria ausspannen... Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Huey Lewis (Johnny Revere) Steve Valentine (Drago) Dave Allen (David Gates) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Steve Joe Kamera: Gary Baum Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman