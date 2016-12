Niederlande 2 20:10 bis 21:10 Sonstiges Natuur op 2: Het verhaal van een pinguïnkuiken GB 2015 HDTV Merken Deze betoverende film neemt u mee op de avonturen van een charismatische keizerspinguïn, van het moment dat hij uit het ei komt tot het moment dat hij naar zee vertrekt. Keizerspinguïns worden in de winter grootgebracht op een van de koudste plekken op aarde: Antarctica. In deze film volgen we de beproevingen en ontberingen van een schattig pluizig kuikentje. We zien hoe hij zijn eerste voorzichtige stapjes op het ijs zet, de weg kwijtraakt en rondhangt met de andere kuikens. Zijn ouders doen alles om hun jong te voeden. Geen hindernis is ze te veel. Ze ontwijken roofdieren zoals zeeluipaarden en trotseren de meest barre weersomstandigheden. Als het kuiken ouder wordt, verruilt hij zijn donsjasje voor een glad zwart verenpak en wordt hij steeds meer aan zijn lot overgelaten. Aangezien een groep veiligheid biedt, zoekt hij bij de andere jongen bescherming tegen de grote stormvogels die elk eenzaam kuikentje grijpen. De kuikens zien hun ouders steeds minder en leren zo vanzelf om voor zichzelf te zorgen. Ze moeten ijswanden beklimmen, scheuren in het ijs trotseren en aan roofdieren ontkomen, voordat ze eindelijk bij de zee aankomen. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Das Dschungelbuch

Trickserie

KI.KA 20:00 bis 21:00

Seit 39 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 20:00 bis 21:15

Seit 39 Min. Silvesterstadl

Show

Das Erste 20:15 bis 00:30

Seit 24 Min. Willkommen 2017

Show

ZDF 20:15 bis 00:30

Seit 24 Min.