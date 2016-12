VOX 22:35 bis 00:40 Actionfilm Welcome to the Jungle USA 2003 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Beck arbeitet als Kopfgeldjäger. Doch so langsam zerrt der brutale Job an seinen Kräften. Er beschließt, aus dem Business auszusteigen und ein Restaurant in Los Angeles zu eröffnen. Doch bevor sein Boss Walker ihn freigibt, muss Beck noch einen letzten Auftrag erfüllen: Er soll Walkers abenteuerlustigen und starrköpfigen Sohn aus dem Dschungel am Amazonas zurück nach Hause bringen. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn Sohn Travis hat sich dort ein ganz neues Leben aufgebaut und in der wunderschönen Mariana nicht nur eine gleichgesinnte Rebellin, sondern auch eine Freundin gefunden. Als es Beck schließlich gelingt, den aufmüpfigen Travis doch davon zu überzeugen, die Heimreise anzutreten, taucht auch schon das nächste Hindernis auf: Hatcher, ein bösartiger Großgrundbesitzer, ist den beiden Männern dicht auf den Fersen und nimmt Mariana als Geisel. Doch was will Hatcher und wird es dem ungleichen Duo Beck und Travis gelingen, Mariana aus den Fängen des Bösen zu befreien? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dwayne "The Rock" Johnson (Beck) Seann William Scott (Travis) Christopher Walken (Hatcher) Rosario Dawson (Mariana) Ewen Bremner (Declan) Jon Gries (Harvey) Bill Lucking (Walker) Originaltitel: The Rundown Regie: Peter Berg Drehbuch: R. J. Stewart, James Vanderbilt Kamera: Tobias A. Schliessler Musik: Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 16