Chuck und Larry sind zwei echte Kerle von der New Yorker Brandwache, die als beste Freunde füreinander durchs Feuer gehen. Selbst vor einer Scheinehe machen sie nicht halt, um Larrys Kinder finanziell abzusichern: Larrys Frau ist vor Jahren gestorben - nun ist dessen Rente in Gefahr. Doch aus dem Spiel mit dem Feuer wird Ernst, als die Jungvermählten einem misstrauischen Bürokraten Clint Fitzer, ihrem Chef und dem Rest der Welt beweisen müssen, dass sie tatsächlich ein verliebtes Paar sind. Kaum haben die Ehemänner ihr unfreiwilliges Coming-Out überstanden, verguckt sich Chuck in seine aufregende Rechtsanwältin Alex. Clint Fitzer will das Doppelleben der beiden aufdecken: Es kommt zum großen Showdown während eines Gerichtsverfahrens, in dem Chuck und Larry die Wahrheit, und nichts als die Wahrheit sagen dürfen. Hält das Lügengebilde der besten Freunde diesem Druck stand oder landen sie als Betrüger in einer Doppelzelle? Ein inniger Kuss vor den Feuerwehrkollegen, der schönen Anwältin Alex und dem Richter stellt die beiden auf eine harte Probe.