Als im November 1979 die US-Botschaft in Teheran gestürmt wird, gelingt es sechs Angestellten zu fliehen und in der kanadischen Botschaft unterzukommen. Die US-Regierung zieht den CIA-Agenten Mendez (Ben Affleck) hinzu, der für die sichere Ausreise der US-Bürger sorgen soll. Mendez will sie als Crew eines Science-Fiction-Films tarnen und mit gefälschten Papieren außer Landes bringen ... Packender Erfolgsfilm von Regisseur Ben Affleck, nach wahren Begebenheiten. In Google-Kalender eintragen