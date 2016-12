26. Dezember 2004. Ein Tsunami bricht über die Küsten Südostasiens herein. Mittendrin: Familie Bennett, die in Thailand Urlaub macht und während des Unglücks auseinandergerissen wird. Von den tödlichen Wassermassen getrennt, geben Maria, Ben und ihre Kinder die Hoffnung nicht auf, in dem Chaos wieder zueinander zu finden. – Die packende Survival-Story beruht auf der wahren Geschichte einer spanischen Familie, die das Inferno überlebte In Google-Kalender eintragen