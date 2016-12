ORF 3 20:15 bis 21:15 Musik ORF III Themenmontag Frank Sinatra in Concert 1965: Ein Mann und seine Musik USA 1965 2016-12-27 11:45 Merken Manch einer hätte viel dafür gegeben, Frank Sinatra live erlebt zu haben. Den vielen, denen das nicht vergönnt gewesen ist, bietet ORF III einen ganzen Abend Sinatra und Rat Pack-Feeling. Den Auftakt macht Sinatras legendäre erste Fernsehshow vom 24. November 1965 unter dem Titel "A Man and His Music", die im Vorfeld seines 50. Geburtstages von dem Sender NBC produziert worden ist. Sinatra sang dort All-Time-Hits wie "The Lady Is a Tramp", "Come Fly with Me", "I've Got You Under My Skin" und "I Get a Kick Out of You". Als unangefochtener Unterhaltungsstar der US-Showindustrie schuf Sinatra den Soundtrack für zwei Generationen. Noch heute steht seine Musik für das Lebensgefühl einer ganzen Epoche, des glanzvollen und aufstrebenden Amerika der fünfziger und sechziger Jahre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frank Sinatra in Concert 1965: Ein Mann und seine Musik