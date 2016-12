RTL II 02:20 bis 03:55 Actionfilm Cop Out - Geladen und entsichert USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem die beiden New Yorker Cops Jimmy und Paul einen Auftrag versaut haben, werden sie vom Dienst suspendiert. Jimmy nutzt die freie Zeit, um eine seltene Baseball-Sammelkarte zu verkaufen. Mit dem Erlös will er die Hochzeit seiner Tochter finanzieren. Doch gerade als er mit dem Händler über den Preis spricht, wird der Laden überfallen und Jimmys wertvolle Karte gestohlen. Das lässt der Cop nicht auf sich sitzen und nimmt mit seinem Partner die Gangsterjagd auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (Jimmy Monroe) Tracy Morgan (Paul Hodges) Adam Brody (Barry Mangold) Kevin Pollak (Hunsaker) Juan Carlos Hernández (Raul) Seann William Scott (Dave) Guillermo Diaz (Poh Boy) Originaltitel: Cop Out Regie: Kevin Smith Drehbuch: Robb Cullen, Mark Cullen Kamera: David Klein Musik: Harold Faltermeyer Altersempfehlung: ab 16