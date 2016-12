RTL II 22:20 bis 01:00 Actionfilm Léon - Der Profi F 1994 2016-12-30 03:55 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wenn es um Auftragsmorde geht, ist der wortkarge Léon der Profi schlechthin. Im Job beseitigt Léon im Auftrag der italienischen Mafia zuverlässig und sauber konkurriende Drogenhändler, privat lebt er zurückgezogenen in einem New Yorker Mietshaus. Als die Familie seiner 12-jährigen Nachbarin Mathilda von korrupten Polizisten des Drogendezernats erschossen wird, nimmt Léon das Kind widerwillig bei sich auf. Mathilda schwört Rache an den Mördern ihres kleinen Bruders und schlägt Léon einen Deal vor: sie bringt dem Analphabeten das Lesen und Schreiben bei und hilft ihm im Haushalt, im Gegenzug dazu bildet Léon das Mädchen zur Killerin aus. Léon hat zunächst Gewissensbisse, doch sind die Polizisten hinter Mathilda her, um sie als einzige Augenzeugin zu beseitigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Reno (Léon) Gary Oldman (Norman Stansfield) Natalie Portman (Mathilda Lando) Danny Aiello (Tony) Peter Appel (Malky) Michael Badalucco (Mathildas Vater) Ellen Greene (Mathildas Mutter) Originaltitel: Leon Regie: Luc Besson Drehbuch: Luc Besson Kamera: Thierry Arbogast Musik: Eric Serra Altersempfehlung: ab 16