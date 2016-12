RTL II 03:25 bis 05:05 Abenteuerfilm Kon-Tiki GB, N, DK, D, S 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der norwegische Forscher und Entdecker Thor Heyerdahl plant 1947 gemeinsam mit einer fünfköpfigen Crew, den Pazifischen Ozean auf einem nach alter südamerikanischer Tradition gefertigtem Floss aus Balsaholz zu überqueren. Er will mit der 8000 Kilometer langen Seereise seine Theorie beweisen, dass Polynesien ursprünglich von Südamerika aus besiedelt wurde. Im letzten Moment wird ein Geldgeber für die Expedition gefunden, und als die Männer schließlich in See stechen, ahnen sie noch nicht, welch entbehrungsreiche Zeit ihnen bevorsteht. Die Monotonie auf hoher See entwickelt sich zur nervlichen Zerreißprobe, und ständig müssen sie gegen Hai-Attacken und andere Naturgewalten kämpfen. Sie trotzen allen Widerständen und Gefahren und sehen nach 101 Tagen Land... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pål Sverre Hagen (Thor Heyerdahl) Anders Baasmo Christiansen (Herman Watzinger) Tobias Santelmann (Knut Haugland) Gustaf Skarsgård (Bengt Danielsson) Odd Magnus Williamson (Erik Hesselberg) Jakob Oftebro (Torstein Raaby) Agnes Kittelsen (Liv Heyerdahl) Originaltitel: Kon-Tiki Regie: Joachim Rønning, Espen Sandberg Drehbuch: Petter Skavlan Kamera: Geir Hartly Andreassen Musik: Johan Söderqvist Altersempfehlung: ab 12

