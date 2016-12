RTL II 23:45 bis 01:40 SciFi-Film Splice - Das Genexperiment CDN, F, USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Wissenschaftler-Pärchen eines Pharmaunternehmens Clive und Elsi sind ihrer Zeit weit voraus: Bei ihrem neuen Experiment kombinieren sie verbotenerweise die DNA des Menschen mit der eines Tieres. Zur Überraschung aller gelingt das Experiment und das weibliche Mischwesen "Dren" entsteht. Doch so harmlos Dren auf den ersten Blick auch erscheinen mag, verbirgt sich unter der Oberfläche ihrer Schöpfung ein Wesen, das mehr Schrecken in sich birgt, als den beiden Forschern lieb ist. Schon bald wird Dren unkontrollierbar und das Grauen beginnt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrien Brody (Clive Nicoli) Sarah Polley (Elsa Kast) Delphine Chanéac (Dren) Brandon McGibbon (Gavin Nicoli) Simona Maicanescu (Joan Chorot) David Hewlett (William Barlow) Originaltitel: Splice Regie: Vincenzo Natali Drehbuch: Vincenzo Natali, Antoinette Terry Bryant, Doug Taylor Kamera: Tetsuo Nagata Musik: Cyrille Aufort Altersempfehlung: ab 12