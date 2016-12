RTL II 22:15 bis 23:45 Trickfilm 9 USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einer düsteren Zukunft haben intelligente Maschinen gegen ihre Erbauer rebelliert und die Menschheit in einem Krieg vernichtend geschlagen. In dieser zerstörten Welt erwacht eines Tages eine Stoffpuppe mit der Nummer 9 auf dem Rücken zum Leben. Auf der Suche nach weiteren Lebewesen trifft 9 auf eine Puppe namens 2. Als diese 9 mehr über die zerstörte Welt erzählen will, werden die beiden von einem katzenartigen Maschinen-Monster angegriffen, dass 2 entführt und einen Talisman, den 9 bei seiner Erweckung gefunden hatte, an sich nimmt. 9 gelingt die Flucht, und kurz darauf trifft er auf eine weitere Puppe, die ihn mit zu ihrem Versteckt nimmt. Dort herrscht die Puppe namens 1, die dem Neuankömmling gegenüber äußerst skeptisch eingestellt ist. 9 überredet einige andere Puppen, sich auf die Suche nach dem entführtem 2 zu begeben. In einer stillgelegten Fabrik gelingt es ihnen, 2 zu befreien und das Monster zu besiegen. Doch dann begeht 9 den Fehler, den wiedergefundenen Talisman in einer offenbar dafür vorgesehenen Halterung zu platzieren, worauf eine noch gefährlichere Maschine aktiviert wird, die 2 die Lebensenergie aussaugt. Mithilfe der Zwillingspuppen 3 und 4 erfahren die Überlebenden mehr über das Schicksal der Menschheit und ihre wahre Bestimmung: Sie sind die letzten Lebewesen auf der Erde, von ihnen hängt die Zukunft der Zivilisation ab. 9 und seine Gefährten müssen nun alles auf eine Karte setzen und die große Maschine aufhalten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Fred Maire (#1) Philipp Brammer (#5) Alexander Brem (#6) Elisabeth Günther (#7) Torsten Münchow (#8/Radiosprecher) Timmo Niesner (#9) Originaltitel: 9 Regie: Shane Acker Drehbuch: Pamela Pettler Kamera: Kevin R. Adams Musik: Deborah Lurie Altersempfehlung: ab 12