RTL II 20:15 bis 22:15 Trickfilm Toy Story 3 USA 2010 2016-12-31 18:20 16:9 Dolby Digital HDTV Andy, dem die Spielzeuge gehören, ist dem Kindesalter endgültig entwachsen und seine Spielsachen werden bei einem Kinderhort abgegeben. Zunächst froh, dass wieder mit ihnen gespielt wird, merken der Spielzeug-Cowboy Woody, Space Ranger "Buzz Lightyear", Herr Kartoffelmann und Co. aber schnell, dass sie von hier flüchten müssen, wenn sie unter den patschigen Kinderhänden nicht ihr Leben verlieren wollen. Also planen sie gemeinsam mit neu gefundenen Spielzeugfreunden ihren Ausbruch? Sprecher: Christian Tramitz (Ken) Michael Bully Herbig (Woody) Rick Kavanian (Rex) Originaltitel: Toy Story 3 Regie: Lee Unkrich Drehbuch: Michael Arndt Musik: Randy Newman