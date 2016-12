RTL II 02:40 bis 05:15 Drama Showgirls USA 1995 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nomi Malone will nach Vegas. Die Schatten ihrer Vergangenheit hinter sich lassen und das tun, was ihr am meisten Spaß bereitet: Tanzen! Doch schon bei ihrer Ankunft lernt die junge Frau, dass die Uhren in der Glitzerstadt anders ticken: Nomi verzockt sich beim Glücksspiel und wird zu allem Überfluss auch noch beraubt. Zum Glück lernt sie vor dem Casino Molly Abrams kennen, eine liebenswerte Schneiderin, die Nomi bei sich übernachten lässt. Ihren ersten Job bekommt Nomi in dem Striplokal "Cheetah", in dem die Damen ihren Dienst sowohl auf als auch hinter der Bühne tun müssen. Im Hotel Stardust lernt Nomi Cristal Connors kennen, die Star-Tänzerin der Show Goddess, für die Molly als Schneiderin arbeitet. Mit etwas Glück, viel Talent und Cristals Beistand schafft es Nomi auf die Liste für das nächste Vortanzen und wird schließlich für die Show verpflichtet. Schnell erkennt Nomi, wie das Geschäft in Las Vegas läuft und beginnt, an ihrem Aufstieg zu arbeiten. Cristal ist für sie dabei sowohl Unterstützung als auch Hindernis. Die anfänglich sehr leidenschaftliche Beziehung zwischen den beiden entwickelt sich mehr und mehr zum Machtkampf, bis Nomi für ihre Karriere schließlich zu drastischeren Mitteln greift. Die Tür nach ganz oben scheint sich schnell und einfach zu öffnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elizabeth Berkley (Nomi Malone) Kyle MacLachlan (Zack Carey) Gina Gershon (Cristal Connors) Glenn Plummer (James Smith) Robert Davi (Al Torres) Alan Rachins (Tony Moss) Gina Ravera (Molly Abrams) Originaltitel: Showgirls Regie: Paul Verhoeven Drehbuch: Joe Eszterhas Kamera: Jost Vacano Musik: David A. Stewart Altersempfehlung: ab 16

