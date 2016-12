RTL II 14:15 bis 17:55 Liebesfilm Rendezvous mit Joe Black USA 1998 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Wenige Tage vor seinem 65. Geburtstag hört der Medienmogul William Parrish seltsame Stimmen. Es handelt sich um den leibhaftigen Tod, der Parrish zu sich holen will. Vorher will er aber noch einige Tage in der Welt der Menschen verbringen. Dazu nimmt er die Gestalt eines jungen Mannes an, der kurz zuvor in einem Café Parrishs Tochter Susan begegnet ist. Parrish stellt seiner Familie und dem Aufsichtsrat seiner Firma den Unbekannten als seinen Assistenten Joe Black vor, der in den nächsten Tagen nicht von seiner Seite weichen wird. Das verärgert vor allem Drew, den Freund Susans, der als rechte Hand von William Parrish im Aufsichtsrat sitzt und heimlich eine Übernahme der Firma durch ein konkurrierendes Unternehmen plant. Susan beginnt währenddessen, sich in den geheimnisvollen Fremden zu verlieben. Und auch der Tod entwickelt Gefühle für die junge Frau... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brad Pitt (Joe Black) Anthony Hopkins (William Parrish) Claire Forlani (Susan Parrish) Jake Weber (Drew) Marcia Gay Harden (Allison) Jeffrey Tambor (Quince) David S. Howard (Eddie Sloane) Originaltitel: Meet Joe Black Regie: Martin Brest Drehbuch: Ron Osborn, Jeff Reno, Kevin Wade, Bo Goldman Kamera: Emmanuel Lubezki Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 6