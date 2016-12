RTL II 06:10 bis 07:55 Familienfilm Die Akte Weihnachtsmann USA, IRL 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Alarm beim US-Militär: Ein Aufklärungsflieger entdeckt am Himmel ein unbekanntes Flugobjekt. Als sich der Pilot nicht identifiziert, wird das UFO kurzerhand abgeschossen. Am nächsten Morgen finden die Geschwister Sophia und Daniel auf dem Weg zur Schule einen schwer verletzten alten Mann. Den Kindern ist sofort klar, dass es sich um den Weihnachtsmann handeln muss. Zwei übereifrige Beamte vom Heimatschutzministerium sehen dass jedoch ganz anders: Für sie ist der harmlos wirkende alte Mann der Kopf eines internationalen Schmugglernetzwerks. Während sich Mister Nick schnell erholt und in einer verlassenen Fabrik eine Spielzeugwerkstatt einrichtet, versuchen die Agenten alles, um ihn auffliegen zu lassen. Doch Mister Nick erhält nicht nur Unterstützung von Sophia und Daniel. Auch drei treu Elfen und der geläuterte Fliegerpilot versuchen alles, um den Weihnachtsmann aus der Klemme zu helfen und so das Weihnachtsfest zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ali Lyons (Sophia) James Cosmo (Nick/Santa Claus) Greg Germann (Erickson) Michael McElhatton (Ross) Jonathan White (Dr. Kelly) Dominique Monot (Mr Renaud) Kevin Fletcher (Lionel) Originaltitel: The Santa Incident Regie: Yelena Lanskaya Drehbuch: Jeffrey Scott Simmons Musik: Graham Murphy, Ray Harman, Chris O'Brien