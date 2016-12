RTL II 05:40 bis 06:35 Mysteryserie X-Factor: Das Unfassbare Die Feuerwache / Einbrecher / Der Casanova / Das Millionenerbe / Der Schlangenbiß USA 1998 Stereo Live TV Merken Die Feuerwache - Der kleine Steve Hanson wäre für sein Leben gerne Feuerwehrmann und verbringt deshalb fast den ganzen Tag auf der Feuerwache, um dort zu spielen. Für Roger Parks ist der Kleine fast so etwas wie ein eigener Sohn, und Steve hat von Roger alles gelernt, was ein guter Feuerwehrmann wissen muss. Eines Tages entdeckt Steve einen Großbrand und rettet durch seine frühe Warnung viele Menschen vor dem sicheren Tod. Als sich Parks und seine Kollegen bei ihm bedanken wollen, ist der Kleine spurlos verschwunden - doch dann findet einer der Feuerwehrleute die Leiche eines kleinen Jungen in den Trümmern... Einbrecher - Mr. und Mrs. Drummer wollen nach langer Zeit wieder einmal ausgehen. Die besorgten Eltern haben deshalb die junge Sarah als Babysitterin engagiert. Kaum auf dem Weg, bemerken die Eltern, dass Sarah ihren Computer vergessen hat. Sie kehren um - und kommen gerade noch rechtzeitig zurück, um Sarah und dem Baby das Leben zu retten: Einbrecher haben das Haus verwüstet und das Mädchen geknebelt. Die Polizei kann die Gangster stellen, doch bei den Aufräumarbeiten stellt sich heraus, dass Sarahs Computer die ganze Zeit in ihrem Rucksack lag. Der Casanova - Curtis ist ein Playboy wie aus dem Bilderbuch. Treue und Liebe sind für ihn Fremdwörter, bis er eines Tages Florence Wheeler kennen lernt. Die attraktive Frau wohnt im Nachbarhaus und erregt sofort sein Interesse. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander, und es scheint, als habe sich Curtis diesmal wirklich verliebt. Aber dann findet Florence heraus, dass er auch sie betrügt. Als sie ihn verlässt, will Curtis seinen Fehler wieder gutmachen und verfolgt sie, als er sie auf dem Hof der nahegelegenen Kirche sieht. Er gelangt zu einem Grabstein, der Florence Wheelers Namen trägt - seine Liebe ist bereits vor 50 Jahren gestorben... Das Millionenerbe - Weil seine Adoptiveltern nicht genug Geld aufbringen können, kann Jason nicht aufs College gehen. So hofft der talentierte Footballer auf ein Stipendium. Eines Tages findet er beim Training im Park eine Geldbörse mit diversen Kredi In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Réal Andrews (Curtis) Hector Elias (Groundskeeper) Jonathan Frakes (Himself - Host) Sam Gifaldi (Stevie Hansen) Brian Haley (Roger Parks) Felton Perry (The Captain) Dawn Stern (Florence Wheeler) Moderation: Jonathan Frakes Originaltitel: Beyond Belief: Fact or Fiction Regie: Skip Schoolnik Drehbuch: Leslye Gustat Musik: David E. Russo