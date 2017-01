Niederlande 1 15:20 bis 16:20 Sonstiges Jan Smit & Friends NL 2007 Merken Registratie van de Live Concerttour van Jan Smit, opgenomen in een uitverkocht RAI Theater in Amsterdam. Jan neemt met de tour een nieuwe uitdaging aan; een omvangrijk live concert met eigen band. Een wervelende show met de grootste hits van Jan. Toen Jan Smit in 1997 de eerste plaats in de top 100 haalde met 'Ik Zing Dit Lied Voor Jou Alleen', waren er weinig mensen die dachten dat de toen nog als Jantje door het leven gaande Volendamse jongen zou uitgroeien tot de volwassen artiest die hij nu is. Zijn Album JANSMIT.COM met hits als "Vrienden voor het Leven" en de prachtige ballade "Laura" verkoopt meer dan 200.000 exemplaren en levert Jan een Edison op! Het eerste seizoen van de reality-soap "Gewoon Jan Smit" wint de Gouden Televiziering 2005 en de tweede reeks is ook weer een kijkcijferhit! Deze oer-Hollandse jongen blijft gewoon boeien, op elk terrein... In Google-Kalender eintragen Moderation: Jan Smit Originaltitel: Jan Smit & Friends