Niederlande 1 22:25 bis 23:00 Sonstiges De Rijdende Rechter, wordt vervolgd De Gluurschuur & Groen zien NL 2017 HDTV Merken Jetske van den Elsen gaat na de uitspraak van meester John Reid terug naar de partijen in Suwald en Nieuwlande. In Suwald maakten de buren Jan Tenniglo en het echtpaar Boskma ruzie over de bouw van een schuur waardoor het uitzicht van Jan Tenniglo verpest is. De familie Boskma is het gegluur van de buurman zat en wil behalve de blinde muur voor zijn keukenraam het liefst een hele hoge schutting precies op de erfgrens. Jetske gaat naar Suwald om te kijken of het tussen de buren nog goed gekomen is. Daarna reist ze door naar het echtpaar Van der Weide en Van den Bosch in Nieuwlande. Tinus van der Weide ergert zich groen en geel aan de lakse houding van zijn buurman Reyer van den Bosch over het snoeien van de heg. Via De Rijdende Rechter wil Tinus zorgen dat Reyer die heg nou eindelijk eens snoeit. Jetske gaat kijken of Reyer na al die tijd de heggenschaar langs de heg kan halen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jetske van den Elsen Originaltitel: De rijdende rechter, wordt vervolgd