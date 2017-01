Niederlande 1 15:30 bis 17:00 Sonstiges 15 jaar Jan Smit NL 2011 HDTV Merken Op je zesentwintigste al vijftien jaar in het vak zitten, dat was voor Jan Smit reden voor een feestje. In oktober 2012 stond de zanger maar liefst vijf keer in Ahoy, om samen met alle fans zijn successen te vieren. Hits van toen en van nu komen voorbij in een fantastische show, waarin gezelligheid de boventoon voert. Carola Smit, "beste vriend" Gerard Joling, Nick & Simon, Yes-R en "tropische verrassing" Damaru delen het podium met Jan en zetten Ahoy op z'n kop. In 1997 scoorde Jantje Smit met "Ik zing dit lied voor jou alleen" zijn eerste nummer één notering in de Nederlandse hitlijsten. Inmiddels staat de teller op zestien en het einde is nog zeker niet in zicht want Jan heeft aangegeven nog vijftien jaar door te gaan. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: 15 jaar Jan Smit