ZDFinfo Dokumentation Generation What? - Wie tickt Europas Jugend D 2016 "Generation What?" ist die europaweite Studie zur Lebenswelt junger Menschen. Wie leben die 18- bis 34-Jährigen von heute - was denken sie? Arbeit, Familie, Freunde, Liebe, Sex und Politik. Es geht um die entscheidenden Fragen des Lebens. Diese Dokumentation fasst die Ergebnisse der Umfrage zusammen und diskutiert sie mit Vertretern der Generation What?". In 35 Ländern Europas haben sich rund 940 000 junge Menschen an der Online-Umfrage beteiligt. Sie umfasst 149 Fragen von Politik über Religion bis hin zu Sexualität und Lebensglück und gilt als die größte vergleichende Studie dieser Art. Was beschäftigt junge Menschen? Zwischen Teenager- und Erwachsen-Sein, zwischen Lissabon und Kiew? Über diese Generation wird viel geredet: Generation Y, Generation Politikverdrossen, Generation Laktose-Intoleranz. Die Generation der Digital Natives, jederzeit online auf Facebook, Instagram und Snapchat. Aufgewachsen in einem friedlichen Europa, mit dem Euro und ohne Grenzkontrollen. Unsere Moderatorin Sandra Rieß trifft Vertreter ihrer Generation - der Generation What? - in ganz Deutschland und spricht mit ihnen darüber, was diese Generation ausmacht. In ihrer Berliner WG-Küche lädt Sandra die Videobloggerin Wana Limar, den Kajak-Olympiasieger Marcus Groß und den Schauspieler Louis Klamroth ein zu Kartoffelsalat mit veganer Currywurst und diskutiert mit ihnen Fragen und Ergebnisse der Studie: Wie wichtig sind uns Deutschland und Europa? Wie tolerant sind wir? Können wir uns ein Leben ohne Internet noch vorstellen? Und sind wir gar die Generation Konservativ? Und sie sprechen darüber, wie sie die nationalistischen Tendenzen in Europa sehen. In Köln besucht Sandra ein Konzert der "Urban Brass"-Band Moop Mama, die in ihren Songs Politik und Party vereint. Mit Front-Sänger Keno spricht sie über Ehe, Terrorismus und Internet. Und beim Kölner Streetfood-Festival konfrontiert Sandra an ihrem Generation-What?-Stand die Besucher mit Fragen der Studie. Originaltitel: Generation What? - So tickt Europas Jugend Regie: Svaantje Schröder