Niederlande 1 22:15 bis 23:00 Sonstiges Het Familiediner NL 2017 HDTV We maken kennis met Mario. Hij wil dat de ruzie tussen zijn moeder Coby en haar oudere broer Jan wordt opgelost. Al zes jaar hebben zij geen contact meer nadat ze ruzie kregen over de ring van hun overleden moeder. Coby wilde hem dragen, Jan wilde dat de ring bij de ring van hun al eerder overleden vader bewaard blijft. Een fikse ruzie volgt en als niet iemand de boel vlot trekt, zal deze nog eindeloos voortduren. Maar stappen de ruziemakers ook in de limo? Nemen ze plaats aan het verzoeningsdiner? Moderation: Bert van Leeuwen Originaltitel: Het familiediner