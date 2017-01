Niederlande 1 21:20 bis 23:15 Sonstiges Bert Visscher: Zelden Zoiets Gezien NL 2016 HDTV Merken Vliegveld Ter Haxel. Nu nog een kleine speler tussen luchthavens als JFK New York en Orly Parijs. Maar de baanverlenging is bijna een feit en de Hema is bereid gevonden de grote rode letters van het dak te halen. Niets staat derhalve een landing van de belangrijke prijsvechters nog in de weg. Ter Haxel denkt groot! Geef de natuur terug aan het asfalt. Een startbaan met onderweg diverse opstapplaatsen. Uniek in Europa. International Airport Ter Haxel. Nooit meer uit hoeven leggen waar Nederland ligt. Maar dan nu wel aanpakken jongens. Het gerucht gaat dat de eerste boeing al onderweg is. En geen zorgen. Een beetje verloren kerosine kan echt geen kwaad voor uw moestuin. Borst vooruit en laat de pleuris maar uitbreken. Jezelf nooit sparen. Hij die zichzelf spaart krijgt geen rente. Dat kan meteen op een tegeltje. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bert Visscher: Zelden zoiets gezien