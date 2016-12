ORF 1 03:50 bis 04:30 Krimiserie Navy CIS: L.A. Fallout USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Bei einem nächtlichen Überfall auf das Energieministerium wird ein streng geheimes Strahlungssensoren-System gestohlen. Dieses könnte Terroristen nützliche Dienste beim Bau einer Bombe leisten. Sam und Callen versuchen, den Täter so rasch wie möglich zu finden. Hetty macht sich inzwischen schwere Vorwürfe, da der Fall möglicherweise mit einem Mann zu tun haben könnte, den sie einst entkommen ließ. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Miguel Ferrer (Owen Granger) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Diana Valentine Drehbuch: Joseph C. Wilson, Shane Brennan Kamera: Victor Hammer, Russell McElhatton Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 12

