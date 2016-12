ORF 1 14:55 bis 16:20 Trickfilm Kung Fu Panda USA 2008 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Pandabär Po hat nur einen Traum: an der Seite der 'Furiosen Fünf', den Lehrlingen des berühmten Kung Fu-Meisters Shifu, gegen das Böse der Welt kämpfen. Doch sein liebenswerter Vater hat einen anderen Plan für Po. Er soll eines Tages das familieneigene Nudelrestaurant übernehmen. Bei der Auswahlzeremonie des Drachenkriegers, der Pos Heimat der Legende nach vor der Bedrohung des schrecklichen Tai Lung beschützen soll, geschieht das Unfassbare - der weise Oogway wählt Po als Drachenkrieger aus. Der Kung Fu-Meister Shifu ist entsetzt, da er davon ausgegangen ist, dass einer seiner Lehrlinge zum Drachenkrieger gewählt würde. Widerwillig nimmt er Po in die "Furiosen Fünf" auf und beginnt, diesen in die Geheimnisse des Kung Fu einzuweihen. Doch der stämmige Panda erweist sich in der Kampfkunst als nicht allzu talentiert. Währenddessen bricht der Bösewicht Tai Lung, ehemaliger Schüler Shifus, aus dem Gefängnis aus und sinnt auf Rache für seine Zeit in Gefangenschaft. Wird Po es schaffen, seiner Rolle als Drachenkrieger gerecht zu werden und seine Heimat vor Tai Lung zu beschützen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Hape Kerkeling (Po) Gottfried John (Shifu) Bettina Zimmermann (Tigress) Stefan Gossler (Monkey) Cosma Shiva Hagen (Viper) Thomas Fritsch (Tai Lung) Originaltitel: Kung Fu Panda Regie: Mark Osborne, John Stevenson Drehbuch: Jonathan Aibel, Glenn Berger Kamera: Yong Duk Jhun Musik: John Powell, Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 6