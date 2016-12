Niederlande 1 01:05 bis 02:35 Sonstiges Claudia de Breij: Oudejaarsconference 2016 NL HDTV Merken Stel. Je bent cabaretier. Je bent de veertig gepasseerd, je hebt alles al bereikt wat je ooit wilde bereiken en zelfs nog veel meer dan dat. Wat moet je dan nog? Een makkelijke vraag voor Claudia. Zij denkt: ik ga gewoon wéér iets doen dat ik nooit eerder gedaan heb. Dat geen enkele vrouw ooit eerder gedaan heeft. De oudejaarsconference! Een heel jaar heeft ze geluisterd, gereisd gekeken en gepraat op zoek naar meer dan haar eigen gelijk. En dat komt er op oudejaarsavond live, vanuit het Oude Luxor Theater in Rotterdam, in één keer allemaal uit. Claudia heeft een Poelifinario op haar naam staan, tig radioprijzen, een evergreen, diverse bestsellers en cabaretprogramma's met zoveel sterren dat het hemelgewelf jaloers omlaag kijkt. Bovendien kreeg ze vorig jaar de Louis Davidsring: een kleinood dat haar, via Herman van Veen, onlosmakelijk verbindt aan een grootheid als Wim Kan. Met die verbondenheid was de stap naar een Oudejaarsconference dan ook natuurlijk een volstrekt logische. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Claudia de Breij: Oudejaarsconference 2016