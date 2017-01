ORF 2 11:00 bis 11:50 Serien Grand Hotel Folge: 8 Verzweiflungstat E 2011 Stereo 16:9 Merken Alicia entkommt in der Vollmondnacht nur knapp dem Mörder mit dem goldenen Messer während Julio unter Mordverdacht gerät. Durch Javiers Verrat und die Schuldgefühle wegen des Sturzes ihrer Schwester, wird Eugenia in grenzenlose Verzweiflung getrieben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adriana Ozores (Doña Teresa) Amaia Salamanca (Alicia Alarcón) Yon González (Julio Olmedo) Eloy Azorín (Javier Alarcón) Fele Martínez (Alfredo Vergara) Manuel De Blas (Benjamín) Pep Anton Muñoz (Ayala) Originaltitel: Gran Hotel Regie: Jorge Sánchez-Cabezudo Musik: Lucio Godoy Altersempfehlung: ab 16