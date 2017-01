sixx 15:30 bis 16:30 Comedyserie Desperate Housewives Biester USA 2006 2017-01-05 09:20 16:9 HDTV Merken Susan begeleitet Ian zum ersten Mal nach Hause und kommt sich vor wie in einem Märchen. Doch bald tritt ein böser Drache in Form des Hausdieners Rupert auf, der in ihr nur eine vorübergehende Geliebte seines Herren sieht ... Bree hat immer größere Schwierigkeiten mit Gloria, die mit nichts zufrieden ist. Den Wunsch nach einem eigenen Haus schlägt ihr Bree dennoch ab, weil sie um Glorias Gesundheit besorgt ist. Doch eines Abends nimmt ein Streit eine fatale Wendung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Felicity Huffman (Lynette Scavo) Teri Hatcher (Susan Mayer) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Marcia Cross (Bree Hodge) Kyle MacLachlan (Orson Hodge) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Ricardo Chavira (Carlos Solis) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: David Grossman Drehbuch: Susan Nirah Jaffe, Dahvi Waller Kamera: Richard Rawlings, Richard M. Rawlings jr. Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12