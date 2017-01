RTL 9 15:40 bis 17:15 Sonstiges S.O.S : Eruption en plein vol USA 2014 Merken Un avion survole une zone de volcans en éruption. Ne pouvant atterrir, il se retrouve piégé. Bloqués dans le ciel, passagers et équipage tentent de survivre. Mais rapidement, les éruptions de lave et les cendres volcaniques sèment la peur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dean Cain (Rick Pierce) Robin Givens (Lisa Whitmore) Tamara Goodwin (Rita Loss) Matt Mercer (Landon Todd) Morgan West (Neil Tully) Lawrence Hilton-Jacobs (Jim Kirkland) Graham Denman (Vaughn) Originaltitel: Airplane vs. Volcano Regie: James Kondelik, Jon Kondelik Drehbuch: James Kondelik, Jon Kondelik Musik: Chris Ridenhour Altersempfehlung: ab 16