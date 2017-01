RTL 9 14:10 bis 15:40 Sonstiges Apocalypse de glace 100 Below Zero CDN 2013 Merken Une succession d'éruptions volcaniques déchire l'Europe. Les énormes nuages de cendres bloquent les rayons du soleil plongeant le continent dans une nouvelle ère glaciaire. Un couple d'américains part à la recherche de leurs enfants afin de les sortir au plus vite de Paris avant l'arrivée du gel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Fahey (Steve Foster) Sara Malakul Lane (Taryn Foster) Marc Ewins (Ryan Foster) John Rhys-Davies (Colonel Ralph Dillard) Iván Kamarás (Dr. Goldschein) Luke Healy (Lieutenant Perkins) Judit Fekete (Lacey) Originaltitel: 100 Below Zero Regie: R.D. Braunstein Drehbuch: H. Perry Horton, Richard Schenkman Musik: Chris Ridenhour