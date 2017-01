ATV 2 22:55 bis 00:59 Thriller Nightmare Lover USA 1993 2017-01-06 01:55 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Jungmillionär Ray ist frisch geschieden und lernt auf einer Vernissage die hübsche Lena kennen. Ehe er es sich versieht ist Ray Hals über Kopf in Lena verliebt, die beiden heiraten und bekommen bald darauf eine kleine Tochter. Doch das junge Glück bleibt nicht lange ungetrübt. Lena verändert sich immer mehr und Ray entdeckt, dass sie Geheimnisse vor ihm hat und offenbar ein Doppelleben führt. So macht er sich auf Spurensuche und taucht immer tiefer in ein Netz aus Lügen und Verschwörungen ein?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Ray Reardon) Mädchen Amick (Lena Reardon) Bess Armstrong (Elaine) Fredric Lehne (Larry) Larry Miller (Norman) Kathleen York (Martha) Kate Williamson (Mrs. Sneeder) Originaltitel: Dream Lover Regie: Nicholas Kazan Drehbuch: Nicholas Kazan Kamera: Jean-Yves Escoffier Musik: Christopher Young