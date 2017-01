ATV 2 20:15 bis 22:55 Tragikomödie Rain Man USA 1988 2017-01-04 01:00 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Tod seines reichen Vaters erfährt der Yuppie-Autohändler Charlie Babbit von der Existenz seines Bruders Raymond, da dieser als Alleinerbe des Familienvermögens eingesetzt wurde. Von Geldsorgen geplagt sucht er ihn auf, um seinen Teil des Erbes einzufordern. Doch Raymond entpuppt sich als Autist, der in einem entlegenen Heim lebt und gar nicht versteht, worum es eigentlich geht. Kurzerhand entführt ihn Charlie, um bei einem Notar die Teilung des Vermögens zu erzwingen. Raymonds Weigerung, ein Flugzeug zu betreten, endet in einer mehrtätigen Autofahrt nach Los Angeles, die für die ungleichen Brüder zur Reise in ihre gemeinsame Vergangenheit wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dustin Hoffman (Raymond Babbitt) Tom Cruise (Charlie Babbitt) Valeria Golino (Susanna) Gerald R. Molen (Dr. Bruner) Jack Murdock (John Mooney) Michael D. Roberts (Vern) Ralph Seymour (Lenny) Originaltitel: Rain Man Regie: Barry Levinson Drehbuch: Barry Morrow, Ronald Bass Kamera: John Seale Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 270 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 65 Min. November Man

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:30

Seit 40 Min. Gotham

Krimiserie

ProSieben 00:50 bis 01:40

Seit 40 Min.