ATV 18:20 bis 18:50 Comedyserie Mike & Molly Carls neue Flamme USA 2011 2017-01-05 15:30 Stereo Carl schlägt sich wieder einmal die Nacht in einem Stripclub um die Ohren. Vor allem seine Großmutter findet das gar nicht gut und wünscht sich, dass Carl sich endlich auf eine Beziehung mit einer anständigen Frau einlässt. Mike sieht das ähnlich und unterstützt Carls Oma in ihrem Vorhaben. Als die beiden Polizisten wenig später bei der Mittagspause die attraktive Christina erblicken, ermutigt Mike seinen Kollegen dazu, die Frau anzusprechen. Doch Carls Annäherungsversuch endet in einer mittleren Katastrophe ?. Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Holly Robinson Peete (Christina) Cleo King (Grandma) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Originaltitel: Mike & Molly Regie: James Burrows Drehbuch: Chuck Lorre, Mark A. Roberts Kamera: Gary H. Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman