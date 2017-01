ATV 14:05 bis 14:35 Comedyserie Suburgatory Der Ausschuss USA 2011 2017-01-05 05:50 Stereo Merken Nachdem sich George dem Eltern-Lehrer-Ausschuss an Tessas Schule anschließt, wird er sofort von den anderen Mitgliedern der Gruppe, die sich ausschließlich aus Müttern zusammensetzt, freudig aufgenommen. Sheila fühlt sich deswegen in ihrer Position als eigentliche Vorsitzende des Ausschusses bedroht. Indessen beteiligt sich Tessa als Mitarbeiterin der Schülerzeitung und verwandelt diese mithilfe des einzig anderen Redakteurs, dem Außenseiter Malik, in ein schulinternes Klatschblatt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Sisto (George Altman) Jane Levy (Tessa Altman) Carly Chaikin (Dalia Royce) Rex Lee (Mr. Wolfe) Allie Grant (Lisa Shay) Alan Tudyk (Noah Werner) Cheryl Hines (Dallas Royce) Originaltitel: Suburgatory Regie: Michael Fresco Drehbuch: Emily Kapnek, Corinne Marshall Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jared Faber Altersempfehlung: ab 6