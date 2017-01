Österreich 1 21:00 bis 22:00 Kabarett Salzburger Nachtstudio Mythen und Märchen Merken "Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, Adam", metaphorisch gesagt fragen das der Wiener Philosoph Konrad Paul Liessmann und der Schriftsteller Michael Köhlmeier Jahr für Jahr zur Eröffnung des Philosophicum Lech. Mit mythologisch-philosophischen Verführungen" beginnt Elisabeth J. Nöstlinger im Neuen Jahr im Salzburger Nachtstudio. Dabei geht es um die Jahrtausende alte Fragen wie "Wer bin ich? Was bedeutet Freiheit? Was ist Schönheit? Was macht die Lust mit uns?" Konrad Paul Liessmann holt die Geschichten, die Michael Köhlmeier erzählt, in die Gegenwart und interpretiert sie aus zeitgenössischer philosophischer Sicht neu. In Google-Kalender eintragen

