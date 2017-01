Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik Abenteuer Interpretation: Duettieren Merken "Duettieren" heißt nicht unbedingt "Duellieren", kann aber durchaus zum Duell werden, wenn etwa in Mozarts "Schauspieldirektor" oder Salieris "Prima la musica ?" zwei Primadonnen als "erste Sängerinnen" im Duett gegeneinander antreten. Ganz gegensätzlich dazu Monteverdis berühmtes Schlussduett aus "L'incoronazione di Poppea": auch ein Duettieren auf gleicher Stimmhöhe, hier aber als Liebesduett. Beim Duo zweier Instrumente in gleicher Tonlage liegt der Reiz oftmals im Wechsel der Rollen zwischen Solo und Begleitung, was die Komponisten gerne mit größter Virtuosität verbinden. Duette von Monteverdi bis Poulenc für zwei Stimmen, zwei Violinen, zwei Klarinetten im Vergleich der Interpretationen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Hans Georg Nicklaus