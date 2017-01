SWR 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges Musikstunde extra - MusikGlobal Ein Streifzug durch die Welt asiatischer Streichinstrumente Merken In dieser Woche stellt die SWR2 Musikstunde verschiedene Sendungen vor, die sonst nur an den Abenden in SWR2 zu hören sind. Heute: MusikGlobal. Turkstämmige und mongolische Reiter aus den Steppen Zentralasiens waren womöglich die ersten Geiger der Welt. Ihre zweisaitigen, senkrecht gehaltenen Geigen waren mit Pferdehaar bespannt und wurden mit einem geschnitzten Pferdekopf am Ende des Halses verziert. Die Violinen, Bratschen und Celli, die wir heute im Westen spielen und deren Bögen wir immer noch mit Pferdehaar bespannen, sind ein Erbe dieser Nomaden. Von Zentralasien verbreiteten sich die Streichinstrumente in alle Himmelsrichtungen und wurden zur Erhu in China, zur Sarangi in Indien, zur Rabab im arabischen Raum oder zur Lyra im byzantinischen Reich. In Google-Kalender eintragen