Krimiserie Rizzoli & Isles Trauma USA 2012 In einer dunklen Gasse wird die Leiche von Bernard Avery, einem obdachlosen Kriegsveteranen, aufgefunden. Er wurde erschlagen. Bevor Detective Rizzoli, Dr. Isles und der Rest des Teams die Ermittlungen aufnehmen können, wird Bernards bester Freund Justin Brown auf dieselbe Art und Weise ermordet. Die Verbrechen fanden in einer Gasse statt, die von oben bis unten mit Bernards Streetart verziert ist. In seinen Werken hat der Kriegsveteran seine traumatischen Erlebnisse verarbeitet. Es scheint, als wären die beiden Morde bewusst in dieser Straße begangen worden, denn Bernard hat sich vehement geweigert, seine Kunst an den Galeristen Trent Farley zu verkaufen. Jane gibt den Befehl, Trents Ausstellungseröffnung aufzusuchen und sieht sich in ihren schlimmsten Vermutungen bestätigt: Der skrupellose Galerist stellt dort Bernards Werke aus und verkauft sie für viel Geld. Als der Fall zu Janes Zufriedenheit abgeschlossen ist, kann sie sich endlich um ihren Liebeskummer kümmern: Bei den Ermittlungen hat sie ihre große Liebe, den Soldaten Casey, wiedergetroffen, der sie damals wegen eines Auslandseinsatzes verlassen musste. Doch Casey ist schon seit Wochen wieder in der Stadt, ohne sich bei ihr gemeldet zu haben. Während Janes Herz erneut zerbricht und sie nun nicht nur Dean, sondern auch Casey verloren hat, wird Maura eine attraktive männliche Leiche auf den Autopsietisch gelegt. Zu schade, dass der Mann tot ist - oder etwa doch nicht? Schauspieler: Angie Harmon (Detective Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Dr. Maura Isles) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Lee Thompson Young (Detective Barry Frost) Bruce McGill (Detective Vince Korsak) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) John Ales (Artist) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Steve Robin Drehbuch: David Gould, Sal Calleros Kamera: Anthony Hardwick Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12