NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 4. Januar 1892: Die erste Ausgabe der Berliner Illustrirten Zeitung erscheint Merken Die erste reguläre Ausgabe der Berliner Illustrirten Zeitung erschien vor einigen Rechtschreibreformen 1892. Dem zweiten "i" folgt deshalb kein "e". Das sollte fast bis zum Ende der Zeitschrift so bleiben. Illustrierte gab es schon vorher, doch die Berliner Illustrirte hatte Glück: Technischer Fortschritt machte es möglich, mehr Abbildungen zu veröffentlichen und das auch noch kostengünstiger. Die Auflage stieg kontinuierlich, von 20.000 Exemplaren im Gründungsjahr auf 100.000 zur Jahrhundertwende. Die Leser waren neugierig auf die Mischung der Berliner Illustrirten: Informationen, Unterhaltung, Naturwissenschaft, Reisebeschreibungen, Sport und ein Fortsetzungsroman, beigesteuert von so namhaften Autoren wie Vicky Baum, Kurt Tucholsky, Thomas Mann und Hans Fallada. All das war angereichert mit neuen Möglichkeiten des Fotojournalismus. So konnte die Berliner Illustrirte Geschichte schreiben - nicht nur mit dem Foto von Reichskanzler Friedrich Ebert und Reichswehrminister Gustav Noske in Badehose. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 273 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 68 Min. November Man

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:30

Seit 43 Min. Gotham

Krimiserie

ProSieben 00:50 bis 01:40

Seit 43 Min.